- 31 Eki 2021 - 22:46 G: 01 Kas 2021 - 01:13

Masterchef Türkiye 2021'de Bir İlk Yaşanıyor! Danilo Şef öyle Bir Şey Yaptı Ki Görenler Gözlerine İnanamadı...

Danilo Şef 3 yılın sonunda ilk defa kaşık attı ve görenler gözlerine inanamadı. Öyle bir isme kaşık attı ki kimse beklemiyordu. İşte, o anlar…

Masterchef Türkiye 2021 sezonu bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Haftanın son günü son dokunulmazlık oyununda öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. 3 yıl içerisinde ilk defa böyle bir şey oldu ve yarışmacı göz yaşlarına hakim olamadı. Hasan, Araz, Safanur, Ateş, Burcu ve Mert şeflerin verdiği sürede haşhaş ile en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele ettiler. Yarışmada Danilo Şef 3 yılın sonunda ilk defa kaşık attı ve görenler gözlerine inanamadı. Öyle bir isme kaşık attı ki kimse beklemiyordu. İşte, o anlar…

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31 Eki 2021 - 22:46 - Masterchef Türkiye 2021

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