Masterchef Türkiye 2021'de Bir İlk Yaşanıyor! Danilo Şef öyle Bir Şey Yaptı Ki Görenler Gözlerine İnanamadı...
Danilo Şef 3 yılın sonunda ilk defa kaşık attı ve görenler gözlerine inanamadı. Öyle bir isme kaşık attı ki kimse beklemiyordu. İşte, o anlar…
Masterchef Türkiye 2021 sezonu bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Haftanın son günü son dokunulmazlık oyununda öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. 3 yıl içerisinde ilk defa böyle bir şey oldu ve yarışmacı göz yaşlarına hakim olamadı. Hasan, Araz, Safanur, Ateş, Burcu ve Mert şeflerin verdiği sürede haşhaş ile en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele ettiler. Yarışmada Danilo Şef 3 yılın sonunda ilk defa kaşık attı ve görenler gözlerine inanamadı. Öyle bir isme kaşık attı ki kimse beklemiyordu. İşte, o anlar…
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31 Eki 2021 - 22:46 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.