Masterchef Tahsin Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Duyanlar Kulaklarına Asla İnanamadı! Erkeklik Yaptık Ama Korkuyorum Da…
Somer Şef’e karşı Masterchef Tahsin öyle bir itirafta bulundu ki görenler şok oldu. İşte, o anlar…
Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye hız kesmeden haftanın 5 günü ekranlarda yer almaya devam ediyor. 31 Ekim akşamı da haftanın son oyunu eleme oyunu ile ekranlarda yerini aldı. Mavi takım kaptanı olmak için pazartesi akşamı verilen mücadele ardından en lezzetli tabağı çıkaran isim Ateş olması ardından mavi takım kaptanı olmuştu. Karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Pelin’i seçen Masterchef mavi takım bu haftayı 3 – 0 olarak yenik bir şekilde kapattı. Somer Şef’e karşı Masterchef Tahsin öyle bir itirafta bulundu ki görenler şok oldu. İşte, o anlar…
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31 Eki 2021 - 23:07 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.