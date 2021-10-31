Masterchef Tahsin Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Duyanlar Kulaklarına Asla İnanamadı! Erkeklik Yaptık Ama Korkuyorum Da…

Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye hız kesmeden haftanın 5 günü ekranlarda yer almaya devam ediyor. 31 Ekim akşamı da haftanın son oyunu eleme oyunu ile ekranlarda yerini aldı. Mavi takım kaptanı olmak için pazartesi akşamı verilen mücadele ardından en lezzetli tabağı çıkaran isim Ateş olması ardından mavi takım kaptanı olmuştu. Karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Pelin’i seçen Masterchef mavi takım bu haftayı 3 – 0 olarak yenik bir şekilde kapattı. Somer Şef’e karşı Masterchef Tahsin öyle bir itirafta bulundu ki görenler şok oldu. İşte, o anlar…

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