- 01 Kas 2021 - 01:04

Masterchef Eleme Gecesinde Araz Öyle Bir Tabak Çıkardı Ki…Tüm Seyircileri Kendisine Hayran Bıraktı!

Et yemeklerinde gösterdiği başarı ile dikkatleri çeken Masterchef Araz bu akşam öyle tabak hazırladı ki resmen kendisini aştı, görenler gözlerine inanamadı. Tüm seyircileri kendisine hayran bırakan Masterchef Araz’ın tabağı olay oldu. İşte, o anlar…

TV8 ekranlarının en sevilen ve en lezzetli yemek yarışmalarından bir tanesi olan Masterchef Türkiye 2021 sezonu haftanın Cuma ve Cumartesi günleri hariç beş gün boyunca yeni bölümleri ile yer alıyor. Her yeni bölümü ile büyük yankı uyandırmayı başaran Masterchef Türkiye 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı. Bu akşam öyle anlar meydana geldi ki haftanın son eleme oyununda hayallerine veda eden isim olmamak için büyük mücadele verdiler.

Eleme potasına giren altı isimden birisi de Masterchef Araz oldu. Et yemeklerinde gösterdiği başarı ile dikkatleri çeken Masterchef Araz bu akşam öyle tabak hazırladı ki resmen kendisini aştı, görenler gözlerine inanamadı. Tüm seyircileri kendisine hayran bırakan Masterchef Araz’ın tabağı olay oldu. İşte, o anlar…

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01 Kas 2021 - 01:04 - Masterchef Türkiye 2021

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