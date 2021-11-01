Masterchef Eleme Gecesinde Araz Öyle Bir Tabak Çıkardı Ki…Tüm Seyircileri Kendisine Hayran Bıraktı!
Et yemeklerinde gösterdiği başarı ile dikkatleri çeken Masterchef Araz bu akşam öyle tabak hazırladı ki resmen kendisini aştı, görenler gözlerine inanamadı. Tüm seyircileri kendisine hayran bırakan Masterchef Araz’ın tabağı olay oldu. İşte, o anlar…
TV8 ekranlarının en sevilen ve en lezzetli yemek yarışmalarından bir tanesi olan Masterchef Türkiye 2021 sezonu haftanın Cuma ve Cumartesi günleri hariç beş gün boyunca yeni bölümleri ile yer alıyor. Her yeni bölümü ile büyük yankı uyandırmayı başaran Masterchef Türkiye 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı. Bu akşam öyle anlar meydana geldi ki haftanın son eleme oyununda hayallerine veda eden isim olmamak için büyük mücadele verdiler.
Eleme potasına giren altı isimden birisi de Masterchef Araz oldu. Et yemeklerinde gösterdiği başarı ile dikkatleri çeken Masterchef Araz bu akşam öyle tabak hazırladı ki resmen kendisini aştı, görenler gözlerine inanamadı. Tüm seyircileri kendisine hayran bırakan Masterchef Araz’ın tabağı olay oldu. İşte, o anlar…
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01 Kas 2021 - 01:04 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.