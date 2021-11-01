- 01 Kas 2021 - 23:21

Masterchef Emre’den Tahsin’e Şok Sözler! Kavgada Söylenmeyecek Sözler Eden Emre sonra u dönüşü yaptı!

Masterchef Emre öyle sözler söyledi ki bu sözler karşısında Masterchef Tahsin neler yapacak kimler bilmiyor. O anlar büyük krizi beraberinde getirebilir. İşte, Masterchef 31 Ekim akşamı ekranlara yansıyan gerginlik dolu dakikalar…

Masterchef Türkiye 2021 sezonu hız kesmeden ekranlarda yer almaya devam ederken öyle anlar yer alıyor ki gören seyirciler adeta gözlerine inanamıyor. 31 Ekim akşamı TV8 ekranlarında Masterchef Türkiye yeni bölümü ile yer aldı. Öyle anlar ekranlara yansıdı ki yarışmacılar arasında meydana gelen anlar adeta farklı bir boyut kazanıyor.

Yarışmanın en efendi ve sessiz isimlerinden birisi olmasının yanı sıra gösterdiği başarı ile de dikkatleri çeken Masterchef Emre öyle sözler söyledi ki bu sözler karşısında Masterchef Tahsin neler yapacak kimler bilmiyor. O anlar büyük krizi beraberinde getirebilir. İşte, Masterchef 31 Ekim akşamı ekranlara yansıyan gerginlik dolu dakikalar…

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01 Kas 2021 - 23:21 - Masterchef Türkiye 2021

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