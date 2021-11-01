Meğer Masterchef Mert Bilindiğini Gibi Yemek Ustası Değilmiş! Masterchef Araz’dan Mert’le İlgili Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki Görenler Gözlerine İnanamadı!

Tv8 ekranlarının en sevilen lezzetli yemek yarışmalarından bir tanesi olan Masterchef Türkiye 2021 sezonu haftanın beş günü yeni bölümleri ile yer almaya devam ediyor. 31 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde öyle anlar meydana geldi ki ne yarışmacılar ne şefler ne de ekran başındakiler gözlerine inanamadı. Bu kadarı da olmaz dedirten anlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Masterchef Araz eleme oyunu sırasında Mert ile ilgili öyle ifşa verdi ki meğerse kimsenin bilmediği bir yönü varmış. Herkesin usta olarak bildiği Masterchef Mert meğer yemek ustası değilmiş. İşte, o anlar…

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