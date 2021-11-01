Masterchef Ateş’in Vedası Yürekleri Dağladı! Araz Ve Ateş Birbirlerini Bırakamadılar! Masterchef Mert Ateş Durukan Kimdir, Kaç Yaşında?
Masterchef Ateş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir en merak edilen detaylar arasında yer aldı. Sizler için Masterchef Mert Ateş Durukan hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2021 sezonu 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Bu hafta pazartesi günü yaptığı çiğköfte ile en lezzetli tabağı çıkararak mavi takım kaptanı olmak için hak kazanan Mert Ateş Durukan, mavi takım kaptanı olduğu hafta hayallerine veda eden isim oldu. En son eleme tabağını yaptığı sırada yaşadığı aksiliklerden dolayı en az lezzeti olan tabağı çıkardı ve bu hafta elenen isim oldu. Veda sırasında Masterchef Araz ile Ateş gözyaşlarına hakim olamadılar ve biri birilerini bırakmak konusunda zorluk yaşadılar. Birbirlerine verdikleri sözlere erken veda etmek zorunda kalan Masterchef Ateş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir en merak edilen detaylar arasında yer aldı. Sizler için Masterchef Mert Ateş Durukan hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Elenen Masterchef Mert Ateş Durukan İlk Kadroya Katılma Anları
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01 Kas 2021 - 00:45 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.