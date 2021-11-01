Masterchef Araz Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Ateş’in Vedası Sırasında Evladı Gitmiş Gibi Acı Çeken Araz Öyle Sözler Verdi Ki, En Büyük Dostluk Örneği Oldu….
‘’Benden önce gitmemen için elimden geleni yapacağım.’’ diye verdiği sözü ile dikkatleri çeken Masterchef Araz öyle sözler etti ki ekran başındakiler gözlerine inanamadı. İşte, o anlar…
TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye 2021 sezonu 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yerini aldı. Bu hafta ekranlara gelen dokunulmazlık oyunlarının hemen ardından hayallerine kim veda edecek belirlemek için iki aşamada eleme oyunu ekranlara geldi. Eleme potasında yer alan tüm yarışmacılar ilk olarak haşhaş ile en iyi yaratıcılık tabağını, ardından da Mehmet Şef’in imza tabaklarından bir tanesi olan salata tabağı ile mücadele verdiler. Fakat ilk turda ilk üçe giremeyen, ardından da Mehmet Şef’in imza tabağında en çok hatayı yapan Masterchef Ateş hayallerine kısa sürede veda etmek zorunda kaldı.
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01 Kas 2021 - 02:07 - Masterchef Türkiye 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.