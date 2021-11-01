Masterchef Araz Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Ateş’in Vedası Sırasında Evladı Gitmiş Gibi Acı Çeken Araz tartışma çıkarttı, gözyaşlarını tutamadı

TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması Masterchef Türkiye 2021 sezonu 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yerini aldı. Bu hafta ekranlara gelen dokunulmazlık oyunlarının hemen ardından hayallerine kim veda edecek belirlemek için iki aşamada eleme oyunu ekranlara geldi. Eleme potasında yer alan tüm yarışmacılar ilk olarak haşhaş ile en iyi yaratıcılık tabağını, ardından da Mehmet Şef’in imza tabaklarından bir tanesi olan salata tabağı ile mücadele verdiler. Fakat ilk turda ilk üçe giremeyen, ardından da Mehmet Şef’in imza tabağında en çok hatayı yapan Masterchef Ateş hayallerine kısa sürede veda etmek zorunda kaldı.

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