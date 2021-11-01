Masterchef Yeni Bölümde Eğlenceli Dakikalar! Jüri Üyesi Somer Şef’ten Mert’e Öyle Bir Hediye Geldi Ki Görenler Kahkahalara Boğuldu!
Masterchef Türkiye 25 – 31 Ekim tarihleri arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile hayallerine veda edecek kişi belirlemek için yeni bölümü ile yer aldı. Fakat yeni bölümde öyle eğlenceli dakikalar yer aldı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, o anlar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2021 sezonu hız kesmeden ekranlarda yerini almaya devam ederken öyle renkli dakikalar gelmeye başladı ki herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her yeni bölümde yarışmacılar ve şeflerin artık aile gibi olması, daha eğlenceli dakikaların beraberinde gelmesini sağlıyor. Masterchef Türkiye 25 – 31 Ekim tarihleri arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile hayallerine veda edecek kişi belirlemek için yeni bölümü ile yer aldı. Fakat yeni bölümde öyle eğlenceli dakikalar yer aldı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, o anlar…
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01 Kas 2021 - 02:12 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.