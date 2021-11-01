31 Ekim 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Yargı Mı, Teşkilat mı, Masterchef mi Reyting Birincisi!
31 Ekim reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Yargı, Masterchef, Teşkilat…
Televizyon ekranlarının en sevilen yapımları her hafta yeni bölümleri ile kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Reyting sıralamasında ilk sıralarda yer almak ve o günün galibi gelmek için her bölümünde farklı heyecanlar uyandıran birçok yapım 31 Ekim akşamı yeni bölümü ile kanallarında yerini aldılar. Teşkilat, Yargı, Masterchef Türkiye 2021, Yalancılar ve Mumları, Benim Hayatım gibi birçok başarılı yapım aynı anda yeni bölümleri ile yayınlandılar. Dün akşama ait reyting sonuçları büyük bir merakla takip edilirken öyle bir yapım ilk sırada yerini aldı ki görenler gözlerine inanamadı. Peki, 31 Ekim reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Yargı, Masterchef, Teşkilat…
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01 Kas 2021 - 23:17 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.