Masterchef Pelin’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! 20 Değil, 25 Değil, 30 Değil! Yaşını Göstermiyor Ama Tam Tamına… “Yok Artık Küçük Duruyor!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Pelin’in yaşını duyanlar büyük bir şok içerisinde kaldı! Herkesin aklına gelen ilk olarak Masterchef Pelin’in 25 yaşında olduğu olsa bile gerçekler o yönde değil! Masterchef Pelin; 20 değil, 25 değil, 30 hiç değil! Tam tamına…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını gün geçtikçe duyuran Masterchef Pelin, geçtiğimiz hafta Kırmızı takım kaptanı olmuş ve bir kişi bile potaya göndermemişti. Masterchef yarışmasında hem başarısını hem de güzelliğini konuşturan Masterchef Pelin’in yaşı ise şok etti! İşte Masterchef Pelin’in merak edilen yaşı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.