- 29 Kas 2021 - 13:41 G: 29 Kas 2021 - 13:42

Masterchef Pelin’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! 20 Değil, 25 Değil, 30 Değil! Yaşını Göstermiyor Ama Tam Tamına… “Yok Artık Küçük Duruyor!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Pelin’in yaşını duyanlar büyük bir şok içerisinde kaldı! Herkesin aklına gelen ilk olarak Masterchef Pelin’in 25 yaşında olduğu olsa bile gerçekler o yönde değil! Masterchef Pelin; 20 değil, 25 değil, 30 hiç değil! Tam tamına…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını gün geçtikçe duyuran Masterchef Pelin, geçtiğimiz hafta Kırmızı takım kaptanı olmuş ve bir kişi bile potaya göndermemişti. Masterchef yarışmasında hem başarısını hem de güzelliğini konuşturan Masterchef Pelin’in yaşı ise şok etti! İşte Masterchef Pelin’in merak edilen yaşı!

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29 Kas 2021 - 13:41 Ankara- Yaşam

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