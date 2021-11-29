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29 Kas 2021 - 13:41

Masterchef Pelin’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! 20 Değil, 25 Değil, 30 Değil! Yaşını Göstermiyor Ama Tam Tamına… “Yok Artık Küçük Duruyor!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Pelin’in yaşını duyanlar büyük bir şok içerisinde kaldı! Herkesin aklına gelen ilk olarak Masterchef Pelin’in 25 yaşında olduğu olsa bile gerçekler o yönde değil! Masterchef Pelin; 20 değil, 25 değil, 30 hiç değil! Tam tamına…