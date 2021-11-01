3 Kasım Şok Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki…
3 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var, hangi ürünler ne kadara satışa sunuluyor? Sizler için 3 Kasım ŞOK market aktüel ürün kataloğunda neler var derledik. İşte, merak edilenler…
Şok marketler zinciri her hafta aktüel ürün kataloğu ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Her hafta biri birinden farklı ürünler ile indirimler sunan Şok marketler bu hafta da öyle indirimli ürünler ile raflarda yer alıyor ki görenler gözlerine inanamıyor. Her haftanın Çarşamba günleri biri birinden farklı ürünler ile raflarda piyasanın altında fiyatlar ile satışlar hız kesmeden devam ediyor. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, giyim ürünlerinden zücaciye ürünlerine kadar onlarca ürün raflarda yer alıyor. Peki, 3 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var, hangi ürünler ne kadara satışa sunuluyor? Sizler için 3 Kasım ŞOK market aktüel ürün kataloğunda neler var derledik. İşte, merak edilenler…
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01 Kas 2021 - 14:04 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.