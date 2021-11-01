Hadise Tarzını Komple Değiştirdi! Artık Mayoda, Çekici Kıyafetlerde Giymiyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Her Şey Büyük Aşkı İçin… “Yürü Be Hadise”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, tarzını komple değiştirdi! Artık sahnede birbirinden çekici mayo ve kıyafetleri giymiyor! Öyle bir değişim yaşadı ki, her şey kısa bir süre önce paylaşım yaptığı Mehmet Dinçerler için! Birçok kişi Hadise’yi bu hareketinden dolayı takdir etti ve “Yürü be Hadise” yorumlarında bulundu! Peki, Hadise nasıl bir tarz yaptı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye’de bu sezon olmayan Hadise, sevenlerini derinden üzmüştü. Hadise’nin olmayışından dolayı ise gözler Acun Ilıcalı’yı çevrilmiş ve neden O Ses Türkiye’de olmadığı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı ise “O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye” sözlerini dile getirmişti. Hayatında büyük değişiklikler yapan Hadise, şimdide tarzını komple değiştirdi! İşte Hadise’nin yeni tarzı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.