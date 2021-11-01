Hadise Tarzını Komple Değiştirdi! Artık Mayoda, Çekici Kıyafetlerde Giymiyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Her Şey Büyük Aşkı İçin… “Yürü Be Hadise”

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye’de bu sezon olmayan Hadise, sevenlerini derinden üzmüştü. Hadise’nin olmayışından dolayı ise gözler Acun Ilıcalı’yı çevrilmiş ve neden O Ses Türkiye’de olmadığı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı ise “O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye” sözlerini dile getirmişti. Hayatında büyük değişiklikler yapan Hadise, şimdide tarzını komple değiştirdi! İşte Hadise’nin yeni tarzı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!