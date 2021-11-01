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01 Kas 2021 - 13:05

Masterchef Danilo Şef Yıllar Sonra Kural Bozdu! O Yarışmacı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Resmen Şampiyon İlan Etti! “Özel Ödülünü…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef, yıllar sonra kural bozdu! Daha önce bir kez yaptığını dile getiren Masterchef Danilo Şef, o yarışmacı için öyle bir şey yaptı ki, resmen şampiyon ilan etti. Görenleri büyük şoka sokan bu durum sosyal medyada ise çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, neler oluyor?