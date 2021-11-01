Masterchef Danilo Şef Yıllar Sonra Kural Bozdu! O Yarışmacı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Resmen Şampiyon İlan Etti! “Özel Ödülünü…”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef, yıllar sonra kural bozdu! Daha önce bir kez yaptığını dile getiren Masterchef Danilo Şef, o yarışmacı için öyle bir şey yaptı ki, resmen şampiyon ilan etti. Görenleri büyük şoka sokan bu durum sosyal medyada ise çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde yarışmacılar eleme oyunu oynadılar. Haşhaşla en iyi tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir isim ise Danilo Şefin kuralını bozdu ve resmen kaşık attırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.