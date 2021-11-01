- 01 Kas 2021 - 13:31 G: 01 Kas 2021 - 13:37

Masterchef Barbaros Birinci Olmayınca Yarışmanın Perde Arkasını İfşa Etti! Pandemi Döneminde Öyle Bir Şey Yaşanmış Ki… Meğer 11 Kişi Sadece 7 Odada...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz sezon yer alarak adını ülke çapında duyurmuştu. Son ikiye kalan Barbaros tüm marifetlerini konuşturmuş fakat Serhat Doğramacı yarışmanın birincisi olmuştu. İkinci olarak yarışmadan mutlu bir şekilde ayrılan Barbaros Yoloğlu, şimdi öyle açıklamalar yaptı ki, “Birinci olmayınca perde arkasını ifşa etmeye başladı” yorumları geldi. Meğer pandemi döneminde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Barbaros Yoloğlu, yarışmanın kilit ismi haline gelmişti. Bilerek tabak düşürmeler, takım arkadaşlarını bile bir anda yerle bir etmeler, efsane sözleri ve hareketleriyle hiç olmadık yerde hiç olmadık hamlelerde bulunan Yoloğlu, birinciliği gönülden sevdiği Serhat’a kaptırmıştı. Peki, Barbaros Yoloğlu neler dedi?

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01 Kas 2021 - 13:31 Ankara- Yaşam

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