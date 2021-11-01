01 Kas 2021 - 13:59 Güncelleme: 01 Kas 2021 - 14:17
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Mehmet Ali Erbil Terör Estirdi! Daha İlk Bölümden Yaptıkları Seyirciyi Çıldırttı! “Midem Ağzıma Geldi, Birde Yayında…”
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu olan Mehmet Ali Erbil adeta terör estirdi! Daha ilk bölümden seyirciyi tek bir cümlesiyle çıldırttı! Birçok kişi sözlerini çok saygısızca buldu ve “Midem ağzıma geldi! Birde yayında yapıyor bunu” yorumlarını dile getirdiler.
Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasında Mehmet Ali Erbil, öyle bir şey dedi ki; milyonlar ayaklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.