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01 Kas 2021 - 13:59

Gelinim Mutfakta Yarışmasında Mehmet Ali Erbil Terör Estirdi! Daha İlk Bölümden Yaptıkları Seyirciyi Çıldırttı! “Midem Ağzıma Geldi, Birde Yayında…”

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu olan Mehmet Ali Erbil adeta terör estirdi! Daha ilk bölümden seyirciyi tek bir cümlesiyle çıldırttı! Birçok kişi sözlerini çok saygısızca buldu ve “Midem ağzıma geldi! Birde yayında yapıyor bunu” yorumlarını dile getirdiler.