Defne Samyeli 18’liklere Taş Çıkardı! Kızı Derin Talu’yu Bile Solladı, Kırmızılar İçerisinde Yaktı Tutuşturdu! “Yandık Allah” Sosyal Medya Çalkalandı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli 49 yaşında olmasına rağmen 18’liklere taş çıkardı! Kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı için oldukça açık ve çelici kıyafetler giyerek paylaşım yapmıştı fakat Defne Samyeli öyle bir paylaşım yaptı ki, resmen kızını salladı! Kırmızılar içerisindeki Defne Samyeli, yakıp tutuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Defne Samyeli, en son STAR TV ekranlarında Sol Yanım dizisinde yer almıştı. Birbirinden başarılı isimlerle birlikte çalışan Defne Samyeli, diziden sonra ise yurt dışına çıkmış ve sosyal medyayı sallayan paylaşımlarda bulunmuştu. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler “Yandık Allah” yorumlarını arka arkaya yaptı! Peki, Defne Samyeli nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.