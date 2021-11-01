Defne Samyeli 18’liklere Taş Çıkardı! Kızı Derin Talu’yu Bile Solladı, Kırmızılar İçerisinde Yaktı Tutuşturdu! “Yandık Allah” Sosyal Medya Çalkalandı!

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Defne Samyeli, en son STAR TV ekranlarında Sol Yanım dizisinde yer almıştı. Birbirinden başarılı isimlerle birlikte çalışan Defne Samyeli, diziden sonra ise yurt dışına çıkmış ve sosyal medyayı sallayan paylaşımlarda bulunmuştu. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler “Yandık Allah” yorumlarını arka arkaya yaptı! Peki, Defne Samyeli nasıl bir paylaşım yaptı?

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