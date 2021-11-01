Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Annelik Açıklaması Geldi! Yeniden Anne Olmak İsteyince İpler Koptu! Geçenlerde Ayrılık Haberleri Duyulmuştu… Neler Oluyor?

Yakın zamanda bir dizide yer alacağını duyuran Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ise Monaco’da eşi Alişan’la bir tatil yapınca; ikilinin fikir anlaşmazlıkları yaşadığı ve ilişkilerini kurtarmak için bir tatil yaptıkları iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol ise çıkan iddialara ışık hızında cevap vermişti. Peki, neler oluyor?

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