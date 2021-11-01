Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Annelik Açıklaması Geldi! Yeniden Anne Olmak İsteyince İpler Koptu! Geçenlerde Ayrılık Haberleri Duyulmuştu… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan annelik açıklaması geldi. Bunun üzerine hayranları ise “Buse Varol hamile mi?” araştırmasını yapmaya başladı! Geçenlerde ayrılık haberleri çıkan çiftten şimdi ise bebek haberinin gelmesi büyük bir şok yaşattı!
Yakın zamanda bir dizide yer alacağını duyuran Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ise Monaco’da eşi Alişan’la bir tatil yapınca; ikilinin fikir anlaşmazlıkları yaşadığı ve ilişkilerini kurtarmak için bir tatil yaptıkları iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol ise çıkan iddialara ışık hızında cevap vermişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.