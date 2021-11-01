01 Kas 2021 - 15:27 Güncelleme: 01 Kas 2021 - 15:47
Masterchef Ateş’in Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şefle İmzaları Attılar, Bundan Sonra Yurt Dışı Yolcusu! Öyle Bir Şans Verildi Ki, Şampiyon Olmasına Gerek Bile Yok!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen Ateş’in elinden iddialara göre; Acun Ilıcalı elinden tuttu! Çok genç olmasına rağmen azimli ve yetenekli olduğu bilinen Ateş için Acun Ilıcalı, Somer Şefle bir anlaşma yaptı! Bu sayede Ateş ise yurt dışı için çalışmalara başladı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde Mert, Safanur ve Ateş arasından bir isim yarışmaya veda etmek zorunda kalmış; bu isim ise Ateş olmuştu. Peki, Ateş’e nasıl hayatının fırsatı sunuldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.