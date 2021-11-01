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01 Kas 2021 - 15:27

Masterchef Ateş’in Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şefle İmzaları Attılar, Bundan Sonra Yurt Dışı Yolcusu! Öyle Bir Şans Verildi Ki, Şampiyon Olmasına Gerek Bile Yok!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen Ateş’in elinden iddialara göre; Acun Ilıcalı elinden tuttu! Çok genç olmasına rağmen azimli ve yetenekli olduğu bilinen Ateş için Acun Ilıcalı, Somer Şefle bir anlaşma yaptı! Bu sayede Ateş ise yurt dışı için çalışmalara başladı!