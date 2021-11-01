Sadakatsiz Dizisine Arka Sokaklar Ali Sürprizi! İstifayı Basıp; Noktayı Koymuştu! Yeni Karakteri Belli Oldu! “Sonunda Ali Geliyor” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan dizisinden Sadakatsiz dizisine şok transfer! Arka Sokaklar dizisinin 600. Bölümünde diziye şehit olarak ayrılan Ali Akdoğan, şimdi ise Sadakatsiz dizisinde o karaktere hayat vermeye geliyor! İstifasını basıp; Arka Sokaklar dizisini noktalayan Alp Korkmaz, bu seferde Sadakatsiz dizisinde rüzgarlarını estirecek!
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden şok bir çıkış yapan Alp Korkmaz, diziden neden ayrıldığı hakkında bir açıklama yapmamıştı! Dizinin yönetmeni ve set ekibi ise dizide sigorta ve maaş krizi yaşadıkları için çalışmaları durduğunu sosyal medyadan duyurunca; Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın parasını alamayınca istifa ettiği düşünülmüştü. Peki, Sadakatsiz dizisinde Alp Korkmaz hangi karaktere hayat verecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.