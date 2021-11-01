Sadakatsiz Dizisine Arka Sokaklar Ali Sürprizi! İstifayı Basıp; Noktayı Koymuştu! Yeni Karakteri Belli Oldu! “Sonunda Ali Geliyor” Neler Oluyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden şok bir çıkış yapan Alp Korkmaz, diziden neden ayrıldığı hakkında bir açıklama yapmamıştı! Dizinin yönetmeni ve set ekibi ise dizide sigorta ve maaş krizi yaşadıkları için çalışmaları durduğunu sosyal medyadan duyurunca; Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın parasını alamayınca istifa ettiği düşünülmüştü. Peki, Sadakatsiz dizisinde Alp Korkmaz hangi karaktere hayat verecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!