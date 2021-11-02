- 02 Kas 2021 - 00:25 G: 02 Kas 2021 - 00:26

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var? Masterchef Avantaj Oyununu Kim Kazandı?

Haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu haftanın ilk oyunu ile 1 Kasım tarihinde yer aldı. Takım kaptanlarının ve yarışmacılarının belirleneceği yeni bölümde şefler verdikleri sürede yarışmacılardan en az 20 tane en lezzetli midyelerin yapılması istendi. Yarışmacılar verilen sürede ellerinden gelenin en iyisini yaparak mavi takım kaptanı olmak için mücadele ettiler. Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

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02 Kas 2021 - 00:25 - Masterchef Türkiye 2021

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