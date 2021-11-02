Midye Severlere Masterchef Sürprizi! Evde Yapılan En Güzel Midye Dolma Nasıl Yapılır? İşte, Midye Dolma Tarifi ve Malzemeleri...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 1 Kasım 2021 akşamı haftanın ilk bölümü ile yerini aldı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yarışmacıları belirlemek için tüm yarışmacılar ellerinden gelenleri yaptılar. Bugün öyle bir sürpriz oldu ki hem ekran başındakiler hem de yarışmacılar en lezzetli dakikaları yaşadılar. Yedisinden yetmişine kadar herkesin hayranı olduğu midye yapımı için mücadele eden yarışmacılar ardından günün en çok aratılan konusu belli oldu. Midye severler için Masterchef’ten güzel bir sürpriz geldi. Evde yapılan en güzel midye dolması için hangi malzemeler gereklidir ve nasıl yapılır? Sizler için Masterchef evde midye dolma yapımı ile ilgili merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

İzmir ve İstanbul olmak üzere iki farklı türü olan midyeler bu akşam Masterchef yarışmacıları sayesinde ekran başındakilerin ağızlarının sulanmasına neden oldu. Birisinde baharatlar ön plana çıkarken birisine eklenen domates aralarındaki en belirgin farkları olarak öne çıktı. Adım adım yapım aşamaları gösterilen midyenin evlerde nasıl yapılacağı büyük merak konusu oldu. İşte, detaylar…

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