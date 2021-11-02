Pomem 27. Dönem Mülakat Sonuçları Bugün Açıklandı Mı? Pomem 27. Dönem Mülakat Sonuçları Kaç Güne Açıklanır? İşte PA ile Polis Akademisi Mülakat Sonucu Sorgula

POMEM’de yer almak isteyen adaylar sözlü mülakat sonuçları ile ilgili son detayları araştırmaya devam ediyor. 27. dönem Polis Akademisi sözlü mülakat ardından sonuçların bir an önce açıklanması adına adeta nefesler tutuldu, heyecanlı bekleyişler devam ediyor. Son zamanlarda POMEM sonuçları açıklandı mı en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. POMEM sonuçları ile ilgili olarak sorular yanıtlarını aramaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, POMEM 27. dönem mülakat sonuçları bugün açıklandı mı, sonuçlar kaç gün içerisinde açıklanır? POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sizler için POMEM ile ilgili olarak merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!