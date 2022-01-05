- 05 Oca 2022 - 14:40 G: 05 Oca 2022 - 15:24

Ankara Sosyete Pazar Yerleri 2022! Ankara'da sosyete pazarları nerede var? İşte Ankara Sosyete Pazar Yerleri ve Günleri

Ankara’da sosyete pazarı nerede kuruluyor, semt semt Ankara Pazar yerleri nerede, ünlü markaları nereden daha ucuza alabilirsiniz? Sizler için Ankara sosyete pazarları hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, tüm detaylar…

Ankara’da daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen herkes sosyete pazarları nerede kuruluyor sorusu üzerine yoğunlaşmaya başladı. Her hafta belirli günlerde semt semt kurulan sosyete pazarları birçok ünlü markayı daha uygun fiyatlar ile alma fırsatlarını beraberinde getiriyor.

  • Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı
  • Ümitköy Sosyete Pazarı
  • DİKMEN SOSYETE PAZARI
  • Aşağı Ayrancı Kapalı Pazar Yeri
  • İstanbul Sosyete Pazarı
  • Etiler Sosyete Pazarı
  • Nişantaşı Pazarı - Çankaya
  • Göksu Sosyete Pazarı
  • Sıhhiye Pazarı

Giyimden kozmetiğe, teknolojik aletlerden gıdaya kadar birçok ürünün yer aldığı sosyete pazarı normalden daha uygun fiyatlar ile tezgahlarda yerini alıyor. Peki, Ankara’da sosyete pazarı nerede kuruluyor, semt semt Ankara Pazar yerleri nerede, ünlü markaları nereden daha ucuza alabilirsiniz? Sizler için Ankara sosyete pazarları hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, tüm detaylar…

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05 Oca 2022 - 14:40 - Yaşam

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