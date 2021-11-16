2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri
2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…
Araç muayene ücretleri, TÜVTÜRK ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde belirlenmesi ardından kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır. 2022 yılı için araç muayene ücretleri son durum ne kadar oldu en merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı.
Artan yakıt fiyatlarından sonra araç muayene ücretlerine de ek bir zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…
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16 Kas 2021 - 14:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.