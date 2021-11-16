- 16 Kas 2021 - 14:22 G: 16 Kas 2021 - 14:23

2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri

2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Araç muayene ücretleri, TÜVTÜRK ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde belirlenmesi ardından kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır. 2022 yılı için araç muayene ücretleri son durum ne kadar oldu en merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı.

Artan yakıt fiyatlarından sonra araç muayene ücretlerine de ek bir zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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16 Kas 2021 - 14:22 - Gündem

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