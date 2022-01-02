2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi

Araç muayene ücretleri, TÜVTÜRK ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde belirlenmesi ardından kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır. 2022 yılı için araç muayene ücretleri son durum ne kadar oldu en merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı.

2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Araç Muayene Fiyat Listesi 2022 yılı için yeni fiyat listesi Yayınlandı.. 2021 ücretleri yürürlükteyken yayınlanan yeni tarife zamlı oldu... İşte O 2022 Araç Muayene Ücretleri

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507.40 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 685.58 TL

Traktör ve motosikletler için 258.42 TL

Artan yakıt fiyatlarından sonra araç muayene ücretlerine de ek bir zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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