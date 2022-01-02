- 02 Oca 2022 - 13:07

2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi

2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507.40 TL olurken İşte, merak edilen tüm detaylar…

Araç muayene ücretleri, TÜVTÜRK ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde belirlenmesi ardından kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır. 2022 yılı için araç muayene ücretleri son durum ne kadar oldu en merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı.

2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Araç Muayene Fiyat Listesi 2022 yılı için yeni fiyat listesi Yayınlandı.. 2021 ücretleri yürürlükteyken yayınlanan yeni tarife zamlı oldu... İşte O 2022 Araç Muayene Ücretleri 

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507.40 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 685.58 TL

Traktör ve motosikletler için 258.42 TL

Artan yakıt fiyatlarından sonra araç muayene ücretlerine de ek bir zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 2022 araç muayene ücretlerine zam geldi mi, ücretler ne kadar oldu, otomobil, minibüs ve motosiklet 2022 araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Oca 2022 - 13:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hasan - 2022 Araç Muayene Fiyat Listesi Açıklandı mı, zam geldi mi...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 13:11

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışan O İsmin Dudak Dudağa Pozları İfşa Oldu! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir… mask
Masterchef Yarışan O İsmin Dudak Dudağa Pozları İfşa Oldu! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir…
Masterchef Hasan Milyonları Yasa Boğdu! Diskalifiye Edilmedi Ama Kendi Kararıyla... Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan Milyonları Yasa Boğdu! Diskalifiye Edilmedi Ama Kendi Kararıyla... Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır! Neler Oluyor?
Kariyerinde En büyük başarısızlığı Gören Burçlar? İşte Kariyeri Hep Sallantıda Olan O Burçlar... mask
Kariyerinde En büyük başarısızlığı Gören Burçlar? İşte Kariyeri Hep Sallantıda Olan O Burçlar...
Gimsa Çıldırdı! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim Yaptı... 4 Litre, 5 Litre Yağlar Akın Akın Gidiyor! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın! mask
Gimsa Çıldırdı! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim Yaptı... 4 Litre, 5 Litre Yağlar Akın Akın Gidiyor! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın!
Hangi Burç Dışlanmışlık Sendromu Yaşar? İşte arkadaş çevresinde en çok dışlanan O Burçlar… mask
Hangi Burç Dışlanmışlık Sendromu Yaşar? İşte arkadaş çevresinde en çok dışlanan O Burçlar…
Hangi Burç Gamsız Vurdum Duymazdır? İşte Kaygısı, tasası, sıkıntısı, üzüntüsü olmaya O Burç… mask
Hangi Burç Gamsız Vurdum Duymazdır? İşte Kaygısı, tasası, sıkıntısı, üzüntüsü olmaya O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status