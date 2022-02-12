- 12 Şub 2022 - 00:55

Gizli Gizli Kuytu Köşelerde Ağlayan Burçlar Hangileridir? İşte İçi Kan Ağlayan O Burçlar?

İnsanın en doğal duygularından biri olan ağlamak bazen bir dışa vurum olarak ortaya çıkarken; bazen ise, tepkisel olarak meydana geliyor. Kişilerin pek çok özelliğini yakından etkileyen burçlar, ağlama noktasında da insanları derinden etkiliyor. Sizde gece ağlayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

İnsanın en doğal duygularından biri olan ağlamak bazen bir dışa vurum olarak ortaya çıkarken; bazen ise, tepkisel olarak meydana geliyor. Kişilerin pek çok özelliğini yakından etkileyen burçlar, ağlama noktasında da insanları derinden etkiliyor. Bu nedenle Zodyak kuşağının bazı burçlarının iki gözü iki çeşme sürekli ağlıyor! Peki, geceleri sürekli ağlayan burçlar hangileridir? En çok hangi burç ağlar? İşte, detaylar…

Geceleri sürekli ağlayan veya en çok ağlayan burçların listesinin en sürprizsiz burcu kuşkusuz Balıklar oluyor. Doğuştan bir duygu yumağı olarak dünyaya gelen Balık burcu kişileri, Zodyak’ın vicdan ve merhamet timsali olarak biliniyor. Balık burcunu listedeki diğer burçlardan ayıran en önemli özellik ise, Balıkların sadece başına gelenler için ağlamaması oluyor. Çünkü gördükleri her şeyden her an etkilenme potansiyeli taşıyan Balık burcu kişileri, bir kedi videosundan yaralı bir aslan belgeseline kadar her şeye ağlayabiliyor. Öte yandan listenin devamında ağlama sebebi değişse de salya sümük ağlama ritüeli asla değişmiyor!

Geceleri sürekli ağlayan veya en çok ağlayan burçların listesinin ikinci sırasında Aslanların her alması kabul etmek gerekirse herkesi şaşırtıyor. Hayata ve eğlenceye olan düşkünlükleri nedeniyle sıklıkla vurdumduymaz olarak nitelendiren Aslan burcu kişileri, o görkemli maskesinin altında yumuşacık bir kalp taşıyor. Her yaşam hikayesinden etkilenme potansiyeli taşıyan Aslan burcu kişileri, tabi ki Aslanlığını konuşturuyor ve sadece kendilerini ilgilendiren konularda gözyaşı döküyor. Ucu kendisine dokunan her şey için ağlayabilen Aslan burcu kişileri, bunu asla göstermiyor. Çünkü Aslanlar, ağlamayı güç kaybı olarak görüyor. Öte yandan listenin zirvesinde herkesin eğlencenin dibine vurduğunu sandığı bir burç yer alıyor!

Geceleri sürekli ağlayan veya en çok ağlayan burçların listesinin zirvesinde İkizlerin yer alması kimselere inandırıcı gelmese de İkizler burcu kişilerin içi ayrı, dışı ayrı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Yaşamın her zaman eğlenceli yanını seven İkizler burcu kişileri, çevresindekileri kırmaktan hiç korkmasa da kendilerine söylenen en ufak şeyden bile nem kapan bir ruha sahip olarak dünyaya geliyor. Bu nedenle her şeye ağlayabilecek olan İkizler burcu kişileri, bu duygusal yanlarını herkesten gizlemeyi de başarıyor!


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12 Şub 2022 - 00:55 - Burç Haberleri

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