Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Hayatını Bitirdi! Demir Yaman Kafayı Yiyecek, Çıldıracak! Seyirci “Yazıklar Olsun” Diyor!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha kendi hayatını o yanlışla bitirdi. Demir Yaman’ın bunu duyması ise ona en büyük darbe olarak yorumlandı ve kafayı yiyip en sonunda çıldıracağına dair yorumlarda arka arkaya geldi. Seyirci ise bu durumdan rahatsız oldu ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Furkan Palalı, Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı ve tepkiler arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Çukurova - Dizinin akışını beğenmiyor olsam da izliyorum ama izlemesem de olur noktasına geliyorum artık. Züleyha karakteri kabul edilemeyecek tavırlar sergilemeye başladı. Kötü karakterler diziye hakim olmaya başladı ayrıca. Bu da tahammülü zorluyor. Artlk doğrular ve iyi olanlar harekete geçirilmeli ki dizi doğru mesajlar verebilsin. Çukurova 'sız perşembe olmuyor ama maalesef gidişat da iyi değil. Yorumlarda da haklılık payı çok. Tabii bazen yorumlarda güzel bir üslup olmuyor. Yorum yapanların da buna dikkat etmeleri lazım. Herkese iyi seyirler.
Sumru - Dizi biti benim için bu kadar oyuncu bi anda giti yan ve figüran oyunuyla milleti oyaliyorlar
Alibaba - Valla artık izlemiyirum,bir seferden bukadar oyuncu berteraf edilirmi.Tadı yok dizinin.Bence artik sonlanmaliki akılda kalsın, yoksa iyice yazık edecekler o güzelim diziye???
Bulut - Bu sezon diziyi hiç izlemedim fragmanlarda bile tadı olmadığı belliydi acaba mı diye birkaç kez kısaca baktım izlenmiyor iyice saçmaladılar ben diziye İbrahim Çelikkolu da beğenmedim kısacası kendimi zorlasam da izleyemiyorum o derece yani
Seda Berk - Bu dizi icin misafir kabul etmezdim artik izlemiyoeum iyice dibe coktu zuleyha asik olmadan yasayamazmi
Nursen - Geçensene tadında noktaladım diziyi iyiki ...
Demir hayranı - Bende izlemiyorum.ne saçmalık yazacağını şaşırdı senarist.final yapsın bir an önce.demirsiz hiç ama hiç tadı kalmadı.
Tülin Kaya - Bu dizi 4 uncu sezonu yaptı ve kendini bitirdi tadında bırakmıyorlar yazık oldu 1 kere bile izlemedim
Dallas - Çocukları kimse hesaba koymuyor olan cocuklara oluyor kim kimin babası kaç baba daha cıkacak heyecan verelim dediler cevirdiler filimi yalan rüzgarına kötü örnek doğuruyor dizi
Aynur - Dizinin tadı kaçtı. Züleyha saçmaladı ayran gönüllü
M.elif - İbrahim Çelikkol diziye yeniden hayat verdi.
Rüya - Artık diziyi izlemiyorum demirsiz anlami yok saçma
Hazim - Demiri dondurmezlerse bu dizi intihar eder
Müzeyyen - Artık izlemiyorum bile çok saçmaladilar dizi bitseydi demir filmden çıkınca daha iyi olurdu
Kurti - Bendede artık sacmaladilar perşembe aksamlari başka diziye bakılacak artik
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.