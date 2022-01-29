- 29 Oca 2022 - 17:25

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Hayatını Bitirdi! Demir Yaman Kafayı Yiyecek, Çıldıracak! Seyirci “Yazıklar Olsun” Diyor!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha kendi hayatını o yanlışla bitirdi. Demir Yaman’ın bunu duyması ise ona en büyük darbe olarak yorumlandı ve kafayı yiyip en sonunda çıldıracağına dair yorumlarda arka arkaya geldi. Seyirci ise bu durumdan rahatsız oldu ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Furkan Palalı, Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı ve tepkiler arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
13

Çukurova - Dizinin akışını beğenmiyor olsam da izliyorum ama izlemesem de olur noktasına geliyorum artık. Züleyha karakteri kabul edilemeyecek tavırlar sergilemeye başladı. Kötü karakterler diziye hakim olmaya başladı ayrıca. Bu da tahammülü zorluyor. Artlk doğrular ve iyi olanlar harekete geçirilmeli ki dizi doğru mesajlar verebilsin. Çukurova 'sız perşembe olmuyor ama maalesef gidişat da iyi değil. Yorumlarda da haklılık payı çok. Tabii bazen yorumlarda güzel bir üslup olmuyor. Yorum yapanların da buna dikkat etmeleri lazım. Herkese iyi seyirler.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Kasım 13:47
14

Sumru - @Çukurova 13 nolu yoruma cevabı: Dizi biti benim için bu kadar oyuncu bi anda giti yan ve figüran oyunuyla milleti oyaliyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 16:21
12

Alibaba - Valla artık izlemiyirum,bir seferden bukadar oyuncu berteraf edilirmi.Tadı yok dizinin.Bence artik sonlanmaliki akılda kalsın, yoksa iyice yazık edecekler o güzelim diziye???

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 04 Kasım 09:00
10

Bulut - Bu sezon diziyi hiç izlemedim fragmanlarda bile tadı olmadığı belliydi acaba mı diye birkaç kez kısaca baktım izlenmiyor iyice saçmaladılar ben diziye İbrahim Çelikkolu da beğenmedim kısacası kendimi zorlasam da izleyemiyorum o derece yani

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 03 Kasım 20:33
08

Seda Berk - Bu dizi icin misafir kabul etmezdim artik izlemiyoeum iyice dibe coktu zuleyha asik olmadan yasayamazmi

Yanıtla . 24Beğen . 5Beğenme 03 Kasım 10:10
09

Nursen - @Seda Berk 08 nolu yoruma cevabı: Geçensene tadında noktaladım diziyi iyiki ...

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 03 Kasım 13:25
05

Demir hayranı - Bende izlemiyorum.ne saçmalık yazacağını şaşırdı senarist.final yapsın bir an önce.demirsiz hiç ama hiç tadı kalmadı.

Yanıtla . 19Beğen . 8Beğenme 03 Kasım 07:30
15

Tülin Kaya - @Demir hayranı 05 nolu yoruma cevabı: Bu dizi 4 uncu sezonu yaptı ve kendini bitirdi tadında bırakmıyorlar yazık oldu 1 kere bile izlemedim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 18:32
11

Dallas - @Demir hayranı 05 nolu yoruma cevabı: Çocukları kimse hesaba koymuyor olan cocuklara oluyor kim kimin babası kaç baba daha cıkacak heyecan verelim dediler cevirdiler filimi yalan rüzgarına kötü örnek doğuruyor dizi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 08:18
04

Aynur - Dizinin tadı kaçtı. Züleyha saçmaladı ayran gönüllü

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 03 Kasım 01:47
02

Rüya - Artık diziyi izlemiyorum demirsiz anlami yok saçma

Yanıtla . 29Beğen . 3Beğenme 02 Kasım 23:15
07

Hazim - @Rüya 02 nolu yoruma cevabı: Demiri dondurmezlerse bu dizi intihar eder

Yanıtla . 15Beğen . 2Beğenme 03 Kasım 09:12
01

Müzeyyen - Artık izlemiyorum bile çok saçmaladilar dizi bitseydi demir filmden çıkınca daha iyi olurdu

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 02 Kasım 19:48
06

Kurti - @Müzeyyen 01 nolu yoruma cevabı: Bendede artık sacmaladilar perşembe aksamlari başka diziye bakılacak artik

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 03 Kasım 08:20
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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