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29 Oca 2022 - 17:25

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Hayatını Bitirdi! Demir Yaman Kafayı Yiyecek, Çıldıracak! Seyirci “Yazıklar Olsun” Diyor!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha kendi hayatını o yanlışla bitirdi. Demir Yaman’ın bunu duyması ise ona en büyük darbe olarak yorumlandı ve kafayı yiyip en sonunda çıldıracağına dair yorumlarda arka arkaya geldi. Seyirci ise bu durumdan rahatsız oldu ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?