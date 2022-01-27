- 27 Oca 2022 - 22:52

Annesinin Sözünden Çıkmayan Burçlar Hangileri? İşte Annenin Sözünden Asla Çıkmayan O Burçlar…

Kadınların en çok korktuğu erkek tiplerinden biri olan anne düşkünü erkekler, inanılmaz bir şekilde ilişkilerde yorucu olabiliyor. En ufak tartışmadan düğün alışverişine kadar annesinin tarafını tutan o erkekler, astrologlara göre üç burçtan çıkıyor. Sizde Anneci burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kadınların en çok korktuğu erkek tiplerinden biri olan anne düşkünü erkekler, inanılmaz bir şekilde ilişkilerde yorucu olabiliyor. En ufak tartışmadan düğün alışverişine kadar annesinin tarafını tutan o erkekler, astrologlara göre üç burçtan çıkıyor. Beşikten mezara kadar annesinin koltuğunun altından çıkmak istemeyen o burçlara bakmadan evlilik kararı almak ise, büyük bir yanlış olarak tarif ediliyor! Peki, annesinin sözünden çıkmayan burçlar hangileri? İşte anneye en düşkün burçlar…


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27 Oca 2022 - 22:52 - Burç Haberleri

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