Annesinin Sözünden Çıkmayan Burçlar Hangileri? İşte Annesinin Gözbebeği Olan O Burçlar…
Kadınların en çok korktuğu erkek tiplerinden biri olan anne düşkünü erkekler, inanılmaz bir şekilde ilişkilerde yorucu olabiliyor. En ufak tartışmadan düğün alışverişine kadar annesinin tarafını tutan o erkekler, astrologlara göre üç burçtan çıkıyor. Sizde Anneci burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kadınların en çok korktuğu erkek tiplerinden biri olan anne düşkünü erkekler, inanılmaz bir şekilde ilişkilerde yorucu olabiliyor. En ufak tartışmadan düğün alışverişine kadar annesinin tarafını tutan o erkekler, astrologlara göre üç burçtan çıkıyor. Beşikten mezara kadar annesinin koltuğunun altından çıkmak istemeyen o burçlara bakmadan evlilik kararı almak ise, büyük bir yanlış olarak tarif ediliyor! Peki, annesinin sözünden çıkmayan burçlar hangileri? İşte anneye en düşkün burçlar…
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29 Oca 2022 - 17:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.