Annesinin Sözünden Çıkmayan Burçlar Hangileri? İşte Annesinin Gözbebeği Olan O Burçlar…

Kadınların en çok korktuğu erkek tiplerinden biri olan anne düşkünü erkekler, inanılmaz bir şekilde ilişkilerde yorucu olabiliyor. En ufak tartışmadan düğün alışverişine kadar annesinin tarafını tutan o erkekler, astrologlara göre üç burçtan çıkıyor. Beşikten mezara kadar annesinin koltuğunun altından çıkmak istemeyen o burçlara bakmadan evlilik kararı almak ise, büyük bir yanlış olarak tarif ediliyor! Peki, annesinin sözünden çıkmayan burçlar hangileri? İşte anneye en düşkün burçlar…



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