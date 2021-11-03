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03 Kas 2021 - 16:35

Müge Anlı’da Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Rahmi Özkan Fenalık Geçirdi! Mideler Bulandı; Görenler Dondu Kaldı! ATV Kanalı İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşadı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te öyle bir olay yaşandı ki, iddialara göre Avukat Rahmi Özkan fenalık geçirdi! Mideleri bulandıran iddialarda bulunduran Fatma Hanım, milyonları dondurdu! Kardeşinin cesedi halen tuvaletteyken; sevgilisi tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını dile getirdi. Devamında ise öyle açıklamalar yaptı ki…