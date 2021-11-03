- 03 Kas 2021 - 16:35 G: 03 Kas 2021 - 16:37

Müge Anlı’da Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Rahmi Özkan Fenalık Geçirdi! Mideler Bulandı; Görenler Dondu Kaldı! ATV Kanalı İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşadı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te öyle bir olay yaşandı ki, iddialara göre Avukat Rahmi Özkan fenalık geçirdi! Mideleri bulandıran iddialarda bulunduran Fatma Hanım, milyonları dondurdu! Kardeşinin cesedi halen tuvaletteyken; sevgilisi tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını dile getirdi. Devamında ise öyle açıklamalar yaptı ki…

Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı’nın programına geçtiğimiz haftalarda katılan Fatma Hanım, şok iddialarda bulunmuştu. Eşiyle evliyken sevgilisi Metin Beyin yanına kaçan Fatma Hanım, kardeşinin ise sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü de açıklamıştı. Peki, şimdi neler oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Kas 2021 - 16:35 - Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’dan Şaşırtan Tarz Değişikliği! Yolda Görseniz Tanımazsınız, Meğer Bambaşka Birisiymiş! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Bu O Olamaz!” mask
Müge Anlı’dan Şaşırtan Tarz Değişikliği! Yolda Görseniz Tanımazsınız, Meğer Bambaşka Birisiymiş! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Bu O Olamaz!”
Müge Anlı 1 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Kasım 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 1 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Kasım 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 29 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 29 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 28 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ekim 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 28 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ekim 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 27 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 27 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 26 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ekim 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 26 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ekim 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı! mask
Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı!
Müge Anlı 25 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Ekim 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 25 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Ekim 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da İntihar Şoku! Kardeşine Yaptıklarıyla Tepki Toplamıştı, Canlı Yayında Öyle Bir Şeye Kalkıştı Ki… Müge Anlı Delirdi! mask
Müge Anlı’da İntihar Şoku! Kardeşine Yaptıklarıyla Tepki Toplamıştı, Canlı Yayında Öyle Bir Şeye Kalkıştı Ki… Müge Anlı Delirdi!
Müge Anlı 22 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 22 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 22 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 22 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak… mask
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak…
Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları! mask
Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları!
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Esat Kararını Verdi, Gülben Hayatının Şokunu Yaşadı! Gülben ve Esat'ın Son Durumu Ne Olacak? mask
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Esat Kararını Verdi, Gülben Hayatının Şokunu Yaşadı! Gülben ve Esat'ın Son Durumu Ne Olacak?
Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak? mask
Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak?
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin… mask
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status