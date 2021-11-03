Müge Anlı’da Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Rahmi Özkan Fenalık Geçirdi! Mideler Bulandı; Görenler Dondu Kaldı! ATV Kanalı İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşadı…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te öyle bir olay yaşandı ki, iddialara göre Avukat Rahmi Özkan fenalık geçirdi! Mideleri bulandıran iddialarda bulunduran Fatma Hanım, milyonları dondurdu! Kardeşinin cesedi halen tuvaletteyken; sevgilisi tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını dile getirdi. Devamında ise öyle açıklamalar yaptı ki…
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı’nın programına geçtiğimiz haftalarda katılan Fatma Hanım, şok iddialarda bulunmuştu. Eşiyle evliyken sevgilisi Metin Beyin yanına kaçan Fatma Hanım, kardeşinin ise sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü de açıklamıştı. Peki, şimdi neler oldu?
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03 Kas 2021 - 16:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.