Acun Ilıcalı Resti Çekti, Binnur Kaya İşsiz Kaldı! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı Masumlar Apartmanı'na Transfer Oldu...

TV8 ekranlarının geçtiğimiz sezondan beri büyük bir merak ve ilgi ile takip edilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı sevenlerinin karşısında yer almaya devam ediyor. Fakat dün öyle bir şey meydana geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Adeta TRT1 ile TV8 birbirine karıştı. Herkes Masumlar Apartmanı izlemeyi beklerken bir anda Kırmızı Oda karşılarına çıktı. Acun Ilıcalı resti çekti Binnur Kaya işsiz kaldı diye sosyal medya platformlarında yayınlanan binlerce yorum dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Masumlar Apartmanı’na mı transfer oldu? İşte, detaylar…

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