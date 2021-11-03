Acun Ilıcalı Resti Çekti, Binnur Kaya İşsiz Kaldı! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı Masumlar Apartmanı'na Transfer Oldu...
Acun Ilıcalı resti çekti Binnur Kaya işsiz kaldı diye sosyal medya platformlarında yayınlanan binlerce yorum dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Masumlar Apartmanı’na mı transfer oldu? İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının geçtiğimiz sezondan beri büyük bir merak ve ilgi ile takip edilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı sevenlerinin karşısında yer almaya devam ediyor. Fakat dün öyle bir şey meydana geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Adeta TRT1 ile TV8 birbirine karıştı. Herkes Masumlar Apartmanı izlemeyi beklerken bir anda Kırmızı Oda karşılarına çıktı. Acun Ilıcalı resti çekti Binnur Kaya işsiz kaldı diye sosyal medya platformlarında yayınlanan binlerce yorum dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Masumlar Apartmanı’na mı transfer oldu? İşte, detaylar…
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03 Kas 2021 - 17:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.