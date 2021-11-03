Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Alev Alev Yatak Pozu! Öyle Şeyler Giydi Ki, Her Şeyi Ortada! Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi! “Yandık Allah”

Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan’a kör kütük aşık olduğu Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, dizide her ne kadar beğenilmese bile normal hayatta çok beğenilen ve takdir edilen oyunculardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimden gelen son paylaşım ise…

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