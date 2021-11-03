Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Alev Alev Yatak Pozu! Öyle Şeyler Giydi Ki, Her Şeyi Ortada! Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi! “Yandık Allah”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel’den alev alev yakan yatak pozu gelince hayranları büyük bir şok yaşadı! İç çamaşırları giyerek vücudunu sergileyen başarılı oyuncunun tüm fiziğinin ortada olması ise nefesleri kesti! Görenlerin nutkunun tutulduğu bu pozlar ise hayranlarını şok etmeye yetti!
Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan’a kör kütük aşık olduğu Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, dizide her ne kadar beğenilmese bile normal hayatta çok beğenilen ve takdir edilen oyunculardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimden gelen son paylaşım ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gul - Çòk guzel
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.