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03 Kas 2021 - 17:57

Çukur Hayranlarından Üç Kuruş Dizisine Sert Tepki! Başladığı Gibi Bitebilir, Kimse Umduğunu Bulamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi kısa bir süre önce final yaparak sevenlerine veda etmişti. Dizinin yerine ise Üç Kuruş dizisi gelmiş ve Çukur’un devamını niteliğinde olacaktı fakat Çukur hayranlarından Üç Kuruş’a büyük tepkiler geldi! Kimsenin umduğunu bulamaması seyircileri çıldırttı! Sosyal medya bu konuyla çalkalanıyor, ortalık karışık! İşte merak edilen tüm detaylar…