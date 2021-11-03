Çukur Hayranlarından Üç Kuruş Dizisine Sert Tepki! Başladığı Gibi Bitebilir, Kimse Umduğunu Bulamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi kısa bir süre önce final yaparak sevenlerine veda etmişti. Dizinin yerine ise Üç Kuruş dizisi gelmiş ve Çukur’un devamını niteliğinde olacaktı fakat Çukur hayranlarından Üç Kuruş’a büyük tepkiler geldi! Kimsenin umduğunu bulamaması seyircileri çıldırttı! Sosyal medya bu konuyla çalkalanıyor, ortalık karışık! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Dizideki bir sahne ise gündeme bomba gibi düşmüş ve çok beğenilmişti. Aslıhan Malbora’nın hayat verdiği Leyla karakterinin dansı çok beğenilmişti. Peki, Çukur dizisinin hayranları neden diziye tepki gösterdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.