Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteriyle ününü tüm dünyaya duyuran Erçel, kariyer basamaklarını ise üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken güzel isimden gelen son paylaşım ise yüreklerin hoplamasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım ise yeni dünya rekoru olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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