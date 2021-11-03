- 03 Kas 2021 - 18:20 G: 03 Kas 2021 - 18:32

Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, rekor üzerine rekor kırdı! Geçtiğimiz günlerde sadece 47 dakika 1,4 milyon izlenme alan Hande Erçel şimdi ise vücudunu saran kıyafetiyle akılları başlardan aldı! Kerem Bürsin’in bu çekici paylaşıma ise ne diyeceği büyük merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteriyle ününü tüm dünyaya duyuran Erçel, kariyer basamaklarını ise üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken güzel isimden gelen son paylaşım ise yüreklerin hoplamasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım ise yeni dünya rekoru olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Kas 2021 - 18:20 Ankara- Yaşam

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