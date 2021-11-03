Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, rekor üzerine rekor kırdı! Geçtiğimiz günlerde sadece 47 dakika 1,4 milyon izlenme alan Hande Erçel şimdi ise vücudunu saran kıyafetiyle akılları başlardan aldı! Kerem Bürsin’in bu çekici paylaşıma ise ne diyeceği büyük merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteriyle ününü tüm dünyaya duyuran Erçel, kariyer basamaklarını ise üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken güzel isimden gelen son paylaşım ise yüreklerin hoplamasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşım ise yeni dünya rekoru olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.