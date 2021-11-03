Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Esat Kararını Verdi, Gülben Hayatının Şokunu Yaşadı! Gülben ve Esat'ın Son Durumu Ne Olacak?
Esat kararını verdi ve Gülben hayatının en büyük şokunu yaşadı. Gülben ile Esat’ın son durumu ne olacak? İşte, Masumlar Apartmanı hakkında merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hız kesmeden her Salı akşamı 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısında yer alıyor. Bu hafta 2 Kasım akşamı sevenleri ile yeniden bir araya gelen başarılı yapımda öyle sahneler ekranlarda yer aldı ki adeta göz kırpmadan tüm dizi severler izlemeye devam ettiler. Adeta yürekleri hoplatacak kadar heyecanlı sahneler insanların bir dakika bile kaçırmak istememesine neden oldu. Bu kadar başarısı ile ön plana çıkan başarılı dizi Masumlar Apartmanı’nda öyle anlar meydana geldi ki final mi yapıyor sorusunu akıllara getirdi. Esat kararını verdi ve Gülben hayatının en büyük şokunu yaşadı. Gülben ile Esat’ın son durumu ne olacak? İşte, Masumlar Apartmanı hakkında merak edilen tüm detaylar…
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03 Kas 2021 - 18:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.