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03 Kas 2021 - 18:46

Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Pelin daha fazla dayanamadı ve hüngür hüngür ağladı! Yarışmadan çekildiği de açıklanınca sosyal medya resmen karıştı. Masterchef yarışmasında sevgili olduğu iddia edilen Emre'nin bile sakinleştiremediği iddia edildi! Stüdyoyu inim inim inleten Pelin, milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, Masterchef Pelin yarışmadan çekiliyor mu, neden ağladı?