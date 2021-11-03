- 03 Kas 2021 - 18:46 G: 03 Kas 2021 - 18:49

Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Pelin daha fazla dayanamadı ve hüngür hüngür ağladı! Yarışmadan çekildiği de açıklanınca sosyal medya resmen karıştı. Masterchef yarışmasında sevgili olduğu iddia edilen Emre'nin bile sakinleştiremediği iddia edildi! Stüdyoyu inim inim inleten Pelin, milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, Masterchef Pelin yarışmadan çekiliyor mu, neden ağladı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Pelin, gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasının kaliteli isimlerden biri olan Pelin Zaman’ın ağlaması ise sevenlerini deliye çevirdi. Hafta başında Kırmızı takımla başlayan Masterchef Pelin, Burcu’nun kararıyla Kırmızı takıma gönderilmişti. Kırmızı takımdan ayrılan Pelin ise “Çok kırıldım ama mantıklı düşününce bende yaptığını yapardım” yorumunda bulunmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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03 Kas 2021 - 18:46 Ankara- Yaşam

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