Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları!
Peki, hangi burç hangi gün, hangi ay hangi burcu simgeliyor, 12 ayın aylara göre günlere göre burçların hangileridir, 365 gün ve burçları nelerdir? Sizler için burçlar hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler...
Astroloji ile ilgilenenler burçların hangi ay ve hangi günlere geldiklerini merak etmektedir. Astrolojide toplamda 12 tane burç bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık'tır. Bu burçların her biri bir ayı simgelemektedir. Yani her aya ikişer tane burç düşmektedir. Bu yüzden aylara göre burçların tarihleri günleri değişkenlik gösterebilmektedir.
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03 Kas 2021 - 18:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.