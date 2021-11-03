Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları!

Astroloji ile ilgilenenler burçların hangi ay ve hangi günlere geldiklerini merak etmektedir. Astrolojide toplamda 12 tane burç bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık'tır. Bu burçların her biri bir ayı simgelemektedir. Yani her aya ikişer tane burç düşmektedir. Bu yüzden aylara göre burçların tarihleri günleri değişkenlik gösterebilmektedir.

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