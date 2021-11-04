Her burcun erkeği aynı sadakat içgüdüsü ile dünyaya gelmiyor. Bazı burcun erkekleri inanılmaz derecede çapkınken, bazı burcun erkekleri çapkınlık yapmıyor, çapkınlık yapan kadınlara ise, asla yüz vermiyor. Bu burcun erkekleri, elbette kadınların en çok güvendiği burçlar listesindeki yerini almayı başarıyor! Peki, kadınlara en çok güven veren burçlar hangisidir? İşte dürüstlük konusunda kadınların en güvendiği burçlar…



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