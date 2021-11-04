- 04 Kas 2021 - 11:45 G: 04 Kas 2021 - 11:47

Acun Ilıcalı, Artık Ne Yapacağını Şaşırdı! Danilo Zanna Yarışmacılara Talaşı Bile Parasıyla Vermeye Başladı!

Danilo Şef öyle bir şey yaptı ki insanlar ne olduğunu anlamadı. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan o anlar Acun Ilıcalı artık ne yapacağını şaşırdı, Danilo Şef talaş isteyen yarışmacılara paran var mı, parası olana talaş vereceğim diye talaşları satılığa çıkardı. İşte, o anlar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 3 Kasım akşamı yeni bölümü ile yer aldı. Tüm yarışmacılar dün akşam ekranlarda yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanmak için ellerinden gele her şeyin en iyisini yaptılar. Biri birilerine bağlanarak takım arkadaşları ile yarışmak zorunda kalan yarışmacılar en zorlu süreçleri geride bırakırken öyle şeyler meydana geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Dün akşam yemek yarışmasından ziyade adeta büyük kaosların yer aldığı bir akşam oldu. Herkesin şok geçirdiği anlardan birisinde de Danilo Şef öyle bir şey yaptı ki insanlar ne olduğunu anlamadı. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan o anlar Acun Ilıcalı artık ne yapacağını şaşırdı, Danilo Şef talaş isteyen yarışmacılara paran var mı, parası olana talaş vereceğim diye talaşları satılığa çıkardı. İşte, o anlar…

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04 Kas 2021 - 11:45 - Masterchef Türkiye 2021

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