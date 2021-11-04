04 Kas 2021 - 11:46 Güncelleme: 04 Kas 2021 - 13:07
Songül Karlı’dan Skandal Dans! Fiziğinin Her Detayını Gösterdi, Elbisesiyle Şok Etti! Hayretler İçerisinde Bıraktı, Ateşleri Yükseltti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal dans! Fiziğinin her detayını gösteren Songül Karlı, elbisesiyle şok etti! Hayretler içerisinde bırakan güzel isim ateşleri de yükseltti. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük bir kriz çıkmış ve Demet Akalın’ın yerine Songül Karlı gelmişti. Songül Karlı’nın ise sunuculuk ömrü sadece bir hafta sürmüş ve yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Songül Karlı’dan ateş yükselten şok bir poz geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.