- 04 Kas 2021 - 11:46 G: 04 Kas 2021 - 13:07

Songül Karlı’dan Skandal Dans! Fiziğinin Her Detayını Gösterdi, Elbisesiyle Şok Etti! Hayretler İçerisinde Bıraktı, Ateşleri Yükseltti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal dans! Fiziğinin her detayını gösteren Songül Karlı, elbisesiyle şok etti! Hayretler içerisinde bırakan güzel isim ateşleri de yükseltti. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük bir kriz çıkmış ve Demet Akalın’ın yerine Songül Karlı gelmişti. Songül Karlı’nın ise sunuculuk ömrü sadece bir hafta sürmüş ve yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Songül Karlı’dan ateş yükselten şok bir poz geldi!

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04 Kas 2021 - 11:46 Ankara- Yaşam

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