Songül Karlı’dan Skandal Dans! Fiziğinin Her Detayını Gösterdi, Elbisesiyle Şok Etti! Hayretler İçerisinde Bıraktı, Ateşleri Yükseltti! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük bir kriz çıkmış ve Demet Akalın’ın yerine Songül Karlı gelmişti. Songül Karlı’nın ise sunuculuk ömrü sadece bir hafta sürmüş ve yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Songül Karlı’dan ateş yükselten şok bir poz geldi!

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