Masterchef'te Artık Gülmek Kesinlikle Yasaklandı! Yarışmacılar İsyan Etti. Neler Oluyor Böyle?
Bireysel dokunulmazlık oyununun son dakikalarında Masterchef’te artık gülmek kesinlikle yasaklandı. Yarışmacılardan büyük isyan geldi ve neler oluyor böyle diye büyük yankı oluşturdu. İşte, o anlar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 3 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Biri birinden farklı yemekleri ile ön plana çıkan yarışmada sadece yemekler değil bir yandan da kaoslar en büyük etkilerini göstermeye devam ediyor. Her bölümde farklı kaosların meydana geldiği anlar ekran başındakilerin büyük şaşkınlık geçirmesine neden oldu. Dün yayınlanan bölümde bir yandan yarışmacıların kemerle birbirilerine bağlanarak yemek yapmaları olay olurken bir yandan da aralarında gelen tartışmalar ön plana çıktı.
Bireysel dokunulmazlık oyununun son dakikalarında Masterchef’te artık gülmek kesinlikle yasaklandı. Yarışmacılardan büyük isyan geldi ve neler oluyor böyle diye büyük yankı oluşturdu. İşte, o anlar…
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04 Kas 2021 - 11:57 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.