Masterchef'te Artık Gülmek Kesinlikle Yasaklandı! Yarışmacılar İsyan Etti. Neler Oluyor Böyle?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 3 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Biri birinden farklı yemekleri ile ön plana çıkan yarışmada sadece yemekler değil bir yandan da kaoslar en büyük etkilerini göstermeye devam ediyor. Her bölümde farklı kaosların meydana geldiği anlar ekran başındakilerin büyük şaşkınlık geçirmesine neden oldu. Dün yayınlanan bölümde bir yandan yarışmacıların kemerle birbirilerine bağlanarak yemek yapmaları olay olurken bir yandan da aralarında gelen tartışmalar ön plana çıktı.

Bireysel dokunulmazlık oyununun son dakikalarında Masterchef’te artık gülmek kesinlikle yasaklandı. Yarışmacılardan büyük isyan geldi ve neler oluyor böyle diye büyük yankı oluşturdu. İşte, o anlar…

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