Hande Erçel Kerem Bürsin’i Delirtmeye Yemin Etmiş! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Her Yeri Ortada! “Biraz Edep Hande!” Terli Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı!

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği eda karakteriyle çok sevilen Erçel, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Erçel’de şimdide yarı çıplak bir poz geldi. Bununla birlikte hayranları ise “Biraz edep Hande” yorumlarında bulundular. İşte Kerem Bürsin’in biricik sevgilisi Hande Erçel’den gelen dekolte şov!

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