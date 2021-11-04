- 04 Kas 2021 - 12:10 G: 04 Kas 2021 - 13:22

Hande Erçel Kerem Bürsin’i Delirtmeye Yemin Etmiş! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Her Yeri Ortada! “Biraz Edep Hande!” Terli Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok paylaşım! Sütyeniyle yarı çıplak bir poz veren başarılı isime “Kerem Bürsin’i delirtmeye yemin etmiş” yorumları arka arkaya geldi. Her yerini ortaya seren güzel isme ise skandal yorumlar yapıldı! Terli vücuduyla…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği eda karakteriyle çok sevilen Erçel, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Erçel’de şimdide yarı çıplak bir poz geldi. Bununla birlikte hayranları ise “Biraz edep Hande” yorumlarında bulundular. İşte Kerem Bürsin’in biricik sevgilisi Hande Erçel’den gelen dekolte şov!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Kas 2021 - 12:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hamile Mi? Üçüncü Çocuk Açıklaması Ortalığı İnletti! Daha 9 Ay Önce Eliz’i Kucağına Almıştı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hamile Mi? Üçüncü Çocuk Açıklaması Ortalığı İnletti! Daha 9 Ay Önce Eliz’i Kucağına Almıştı! Neler Oluyor?
Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Songül Karlı’dan Skandal Dans! Fiziğinin Her Detayını Gösterdi, Elbisesiyle Şok Etti! Hayretler İçerisinde Bıraktı, Ateşleri Yükseltti! Neler Oluyor? mask
Songül Karlı’dan Skandal Dans! Fiziğinin Her Detayını Gösterdi, Elbisesiyle Şok Etti! Hayretler İçerisinde Bıraktı, Ateşleri Yükseltti! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Tüm Güzelliğini Gösterdi! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Alişan Delirebilir! Sosyal Medyada Olay Üstüne Olay Yarattı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Tüm Güzelliğini Gösterdi! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Alişan Delirebilir! Sosyal Medyada Olay Üstüne Olay Yarattı!
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor?
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin… mask
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Alev Alev Yatak Pozu! Öyle Şeyler Giydi Ki, Her Şeyi Ortada! Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi! “Yandık Allah” mask
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Alev Alev Yatak Pozu! Öyle Şeyler Giydi Ki, Her Şeyi Ortada! Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi! “Yandık Allah”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Krizi! Züleyha’yı Hatadan Döndürecek Tek Kişi Kaldı! Yönetmen ve Yapımcıya Büyük Çağrı Başladı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Krizi! Züleyha’yı Hatadan Döndürecek Tek Kişi Kaldı! Yönetmen ve Yapımcıya Büyük Çağrı Başladı!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şoku! Han Gidiyor, Oktay Kaynarca Geliyor! Milyonlar Tir Tir Titredi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şoku! Han Gidiyor, Oktay Kaynarca Geliyor! Milyonlar Tir Tir Titredi! Neler Oluyor?
Hande Erçel’den Şok Kerem Bürsin Açıklaması! Ayrılık Onlara Yaramadı, Ortalık Karıştı! Meğer Hande Erçel’i Kerem Bürsin… mask
Hande Erçel’den Şok Kerem Bürsin Açıklaması! Ayrılık Onlara Yaramadı, Ortalık Karıştı! Meğer Hande Erçel’i Kerem Bürsin…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hamile Mi? Üçüncü Çocuk Açıklaması Ortalığı İnletti! Daha 9 Ay Önce Eliz’i Kucağına Almıştı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hamile Mi? Üçüncü Çocuk Açıklaması Ortalığı İnletti! Daha 9 Ay Önce Eliz’i Kucağına Almıştı! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Safiye Hastanelik mi Oldu? Ezgi Mola Acı Habere Işık Hızında Yanıt Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Masumlar Apartmanı Safiye Hastanelik mi Oldu? Ezgi Mola Acı Habere Işık Hızında Yanıt Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha’nın Üzeri Karalandı! İdam Edileceği Ortaya Çıktı, Diziden İstifa Etti! Artık Demir Yaman’da Kurtaramaz! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha’nın Üzeri Karalandı! İdam Edileceği Ortaya Çıktı, Diziden İstifa Etti! Artık Demir Yaman’da Kurtaramaz!
Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Kavga Etmişlerdi, İlk Açıklama Geldi! Somer Şef Yarışmadan Çekiliyor mu? Sosyal Medya Resmen Sallandı! mask
Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Kavga Etmişlerdi, İlk Açıklama Geldi! Somer Şef Yarışmadan Çekiliyor mu? Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Ankara’da Simide Zam Geliyor! Ankara Simit Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL Olacak? mask
Ankara’da Simide Zam Geliyor! Ankara Simit Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL Olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status