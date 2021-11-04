Hande Erçel Kerem Bürsin’i Delirtmeye Yemin Etmiş! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Her Yeri Ortada! “Biraz Edep Hande!” Terli Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok paylaşım! Sütyeniyle yarı çıplak bir poz veren başarılı isime “Kerem Bürsin’i delirtmeye yemin etmiş” yorumları arka arkaya geldi. Her yerini ortaya seren güzel isme ise skandal yorumlar yapıldı! Terli vücuduyla…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği eda karakteriyle çok sevilen Erçel, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Erçel’de şimdide yarı çıplak bir poz geldi. Bununla birlikte hayranları ise “Biraz edep Hande” yorumlarında bulundular. İşte Kerem Bürsin’in biricik sevgilisi Hande Erçel’den gelen dekolte şov!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.