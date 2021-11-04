Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Kavga Etmişlerdi, İlk Açıklama Geldi! Somer Şef Yarışmadan Çekiliyor mu? Sosyal Medya Resmen Sallandı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şef ve Mehmet Şefin kavga ettiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. İlk açıklama ise Somer Şeften geldi. Somer Şefin yarışmadan çekileceği yönünde iddialar bile gündeme gelmişti. Peki, sosyal medyayı sallayan açıklamada neler denildi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan başarılı isimlerden olan Mehmet Şef ve Somer Şef, hem hal ve hareketleriyle hem de tavırlarıyla milyonlara kendisini sevdirmişti. Yarışmayı izleyenlere birbirinden ilginç bilgiler vererek; seyircileri büyüleyen başarılı şeflerin kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Meğer…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.