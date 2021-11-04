Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Kavga Etmişlerdi, İlk Açıklama Geldi! Somer Şef Yarışmadan Çekiliyor mu? Sosyal Medya Resmen Sallandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan başarılı isimlerden olan Mehmet Şef ve Somer Şef, hem hal ve hareketleriyle hem de tavırlarıyla milyonlara kendisini sevdirmişti. Yarışmayı izleyenlere birbirinden ilginç bilgiler vererek; seyircileri büyüleyen başarılı şeflerin kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Meğer…

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