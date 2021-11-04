Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Esra Erol’un her daim yanında olan Avukat Hülya, evlilik programlarından beri Esra Erol’la birlikte programda yer alıyor. Yıllardır yan yana; can cana olan ikilinin kız kardeş gibi iyi anlaştıkları ise biliniyor. Evimizin Kızı olarak bilinen Esra Erol’un ise Avukat Hülya ile birlikte stüdyo arkasında şok bir kavga ettiği gündeme bomba gibi düştü. Sevilen isimlerin birbiriyle soğuk savaş döneminde oldukları iddia edilirken; kafalarda ise tek bir soru işaret oluştu! Avukat Hülya programdan ayrılıyor mu?

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