Esra Erol ve Avukat Hülya Soğuk Savaş! Stüdyo Arkası Yaşananlar Şok Etti! Avukat Hülya Kararını Verdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları şoke edecek bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Çok yakın iki arkadaşın birbiriyle kanlı bıçaklı oldukları kulis bilgileri arasında yerini alırken; Avukat Hülya’nın ise programdan ayrılacağı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında ise gözler Esra Erol’a çevrildi.
Esra Erol’un her daim yanında olan Avukat Hülya, evlilik programlarından beri Esra Erol’la birlikte programda yer alıyor. Yıllardır yan yana; can cana olan ikilinin kız kardeş gibi iyi anlaştıkları ise biliniyor. Evimizin Kızı olarak bilinen Esra Erol’un ise Avukat Hülya ile birlikte stüdyo arkasında şok bir kavga ettiği gündeme bomba gibi düştü. Sevilen isimlerin birbiriyle soğuk savaş döneminde oldukları iddia edilirken; kafalarda ise tek bir soru işaret oluştu! Avukat Hülya programdan ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.