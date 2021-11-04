Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha’nın Üzeri Karalandı! İdam Edileceği Ortaya Çıktı, Diziden İstifa Etti! Artık Demir Yaman’da Kurtaramaz!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın üzeri karalandı! Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakteri’nin yayınlanan yen fragmanla birlikte idam edileceği ortaya çıktı! Artık Demir Yaman bile gelse kurtaramayacak. Hikayesi noktalanan başarılı oyuncunun ölüm senaryosu resmen yazıldı!
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon Murat Ünalmış olmadan başlamıştı. Sezon içerisinde ise dizide Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık diziden ayrılmıştı. Başrol olarak üç kişi kalan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakterinin de üzeri karalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.