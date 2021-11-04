Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha’nın Üzeri Karalandı! İdam Edileceği Ortaya Çıktı, Diziden İstifa Etti! Artık Demir Yaman’da Kurtaramaz!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon Murat Ünalmış olmadan başlamıştı. Sezon içerisinde ise dizide Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık diziden ayrılmıştı. Başrol olarak üç kişi kalan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakterinin de üzeri karalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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