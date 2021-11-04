Masumlar Apartmanı Safiye Hastanelik mi Oldu? Ezgi Mola Acı Habere Işık Hızında Yanıt Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren başarılı isim Ezgi Mola, hastanelik mi oldu? Işık hızında bir açıklamaya yapan Ezgi Mola, öyle bir paylaşım yaptı ki, milyonlar şok oldu! Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen dizi Masumlar Apartmanı’nın da hayat verdiği Safiye karakteriyle milyonlara yeniden adını duyuran Ezgi Mola’nın asansöre bacağını kaptırdığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı kısa bir süre önce iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu kabus etkisindeki acı haber ise sevenlerini kahretmişti. Dahası başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola’nın diziden ayrılmak zorunda kaldığı bile iddia edilmişti. Ezgi Mola ise sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara ışık hızında yanıt verdi. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.