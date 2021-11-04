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04 Kas 2021 - 13:47

Masumlar Apartmanı Safiye Hastanelik mi Oldu? Ezgi Mola Acı Habere Işık Hızında Yanıt Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren başarılı isim Ezgi Mola, hastanelik mi oldu? Işık hızında bir açıklamaya yapan Ezgi Mola, öyle bir paylaşım yaptı ki, milyonlar şok oldu! Peki, neler oluyor?