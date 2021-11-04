Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı...
Kanal D ekranlarının en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde milyonları zırıl zırıl ağlatacak şok veda! Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in iddialara göre diziyle tüm ilişiği kesildi! Kısa bir süre önce Arka Sokaklar dizisinden Komiser Ali ayrılmış ve sevenlerine büyük bir acı yaşatmıştı. Şimdi ise diziden Zafer Ergin mi ayrılıyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezona kısa bir süre önce başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide Rıza Baba karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Zafer Ergin’in diziden ayrıldığı ve tüm ilişkisinin kesildiği yönünde bomba bir iddia gündeme giriş yaptı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.