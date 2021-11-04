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04 Kas 2021 - 20:50

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı...

Kanal D ekranlarının en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde milyonları zırıl zırıl ağlatacak şok veda! Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in iddialara göre diziyle tüm ilişiği kesildi! Kısa bir süre önce Arka Sokaklar dizisinden Komiser Ali ayrılmış ve sevenlerine büyük bir acı yaşatmıştı. Şimdi ise diziden Zafer Ergin mi ayrılıyor?