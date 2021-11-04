Müge Anlı Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Mest Oldu! Hande Erçel, Demet Özdemir Yanlarında Bir Hiç!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu olan Müge Anlı, öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler mest oldu! Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi günümüzün popüler isimlerini bile yanında bir hiç olarak gösteren Müge Anlı, minileri giyerek; sosyal medyayı sallayan güzel isim şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı, şimdi ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dengeleri değiştirdi! Sevilerek takip edilen Müge Anlı, sosyal medya hesabını açmayacağını ısrarla programında dile getirse bile en sonunda programında hesap açtığını dile getirmiş ve görenleri şok içerisinde bırakmıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.