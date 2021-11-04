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04 Kas 2021 - 15:57

Müge Anlı Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Mest Oldu! Hande Erçel, Demet Özdemir Yanlarında Bir Hiç!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu olan Müge Anlı, öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler mest oldu! Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi günümüzün popüler isimlerini bile yanında bir hiç olarak gösteren Müge Anlı, minileri giyerek; sosyal medyayı sallayan güzel isim şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?