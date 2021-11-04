- 04 Kas 2021 - 16:36 G: 04 Kas 2021 - 20:51

Masterchef Pelin Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki, Arada Esra Erol Bile Var! Meğer Masterchef Pelin’in Aşkı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin ve Emre’nin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ama şimdi o aşk defterinin kapandığı resmen ortaya çıktı! Masterchef Pelin’in yeni aşkı bomba gibi düştü! Arada Esra Erol’un bile olduğu Masterchef Pelin’in aşkı şok içerisinde bıraktı. Meğer Emre’yle olan ilişkisini bitiren Masterchef Pelin...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, sosyal medyada ise kendisine hızla bir kitle kazandırmış isimlerden biri olmuştu. Masterchef’te güzelliğiyle ve başarısıyla konuşulan Pelin Zaman, Emre Büber’le aşk yaşadığı iddialarıyla magazin dünyasını sallamıştı. Peki, neler oluyor?

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04 Kas 2021 - 16:36 Ankara- Gündem

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